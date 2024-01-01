История обменного курса белизский доллар–южно-корейские воны

Обменный курс белизский доллар/южно-корейские воны сейчас составляет 693,565, отражая изменение в размере 0.442% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.722% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 693,655, и минимумом, равным 686,970, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.