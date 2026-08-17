سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 2021 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.050% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.290% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 2026.88 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 2019.75 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.149%.