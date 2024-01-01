История обменного курса белизский доллар–камбоджийские риели

Обменный курс белизский доллар/камбоджийские риели сейчас составляет 2 053,500, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.046% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 055,000, и минимумом, равным 2 052,000, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.092% увеличение стоимости.