سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى كيرغيستاني سومز

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى كيرغيستاني سومز حاليًا 43.7324 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.015% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.102% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى كيرغيستاني سومز بين أعلى مستوى 43.7772 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 43.7324 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 10-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.077%.