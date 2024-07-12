История обменного курса белизский доллар–киргизские сомы

Обменный курс белизский доллар/киргизские сомы сейчас составляет 42,800, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.501% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/киргизские сомы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 43,078, и минимумом, равным 42,740, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.644% уменьшение стоимости.