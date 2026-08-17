سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدينار الأردني

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدينار الأردني حاليًا 0.3545 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدينار الأردني بين أعلى مستوى 0.3545 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 0.35435 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.042%.