История обменного курса белизский доллар–иорданские динары

Обменный курс белизский доллар/иорданские динары сейчас составляет 0,354, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/иорданские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,355, и минимумом, равным 0,354, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.063% уменьшение стоимости.