سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 79.0175 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 79.2125 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 79.0175 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.162%.