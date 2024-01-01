История обменного курса белизский доллар–ямайские доллары

Обменный курс белизский доллар/ямайские доллары сейчас составляет 78,043, отражая изменение в размере -0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.331% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/ямайские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 78,302, и минимумом, равным 78,043, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.259% уменьшение стоимости.