سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 155.986 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.605% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.869% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 158.741 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 155.986 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.307%.