История обменного курса белизский доллар–венгерские форинты

Обменный курс белизский доллар/венгерские форинты сейчас составляет 179,542, отражая изменение в размере 0.423% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.862% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 181,241, и минимумом, равным 178,228, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.428% уменьшение стоимости.