سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 65.3475 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.028% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 65.404 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 65.2865 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.169%.