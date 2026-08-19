سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 0.0152899 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.009% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 0.0153136 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0152896 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.116%.