سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 13.4336 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 13.4348 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 13.4135 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.153%.