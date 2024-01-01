История обменного курса белизский доллар–гондурасские лемпиры

Обменный курс белизский доллар/гондурасские лемпиры сейчас составляет 12,396, отражая изменение в размере 0.069% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.095% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 12,401, и минимумом, равным 12,381, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.098% увеличение стоимости.