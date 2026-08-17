سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 66.3945 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.047% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 66.487 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 66.332 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.106%.