История обменного курса белизский доллар–алжирские динары

Обменный курс белизский доллар/алжирские динары сейчас составляет 67,177, отражая изменение в размере 0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.151% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/алжирские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 67,219, и минимумом, равным 66,992, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.226% увеличение стоимости.