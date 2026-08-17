سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 29.1833 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.202% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.417% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 29.2425 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 28.9813 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 10-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.397%.