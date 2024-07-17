История обменного курса белизский доллар–доминиканские песо

Обменный курс белизский доллар/доминиканские песо сейчас составляет 29,575, отражая изменение в размере 0.051% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.049% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/доминиканские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 29,579, и минимумом, равным 29,515, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.156% увеличение стоимости.