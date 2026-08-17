سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 88.9765 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.106% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.023% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 89.0115 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 88.709 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.336%.