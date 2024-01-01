История обменного курса белизский доллар–франки Джибути

Обменный курс белизский доллар/франки Джибути сейчас составляет 88,954, отражая изменение в размере 0.103% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.047% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/франки Джибути колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 88,954, и минимумом, равным 88,804, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.138% увеличение стоимости.