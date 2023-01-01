دولار بليزي إلى فرنك سويسري

تحويل BZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
445.90 chf

1.00000 BZD = 0.44590 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:28 UTC
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BZD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.0646588.50281.436751.660010.9569518.1899
1GBP1.1571411.23195102.411.662521.920871.1073221.0482
1USD0.939250.811721183.12851.34951.559210.898817.0853
1INR0.01129910.009764660.012029610.01623390.01875660.01081220.205529

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الفرنك السويسري
1 BZD0.44590 CHF
5 BZD2.22950 CHF
10 BZD4.45900 CHF
20 BZD8.91800 CHF
50 BZD22.29500 CHF
100 BZD44.59000 CHF
250 BZD111.47500 CHF
500 BZD222.95000 CHF
1000 BZD445.90000 CHF
2000 BZD891.80000 CHF
5000 BZD2229.50000 CHF
10000 BZD4459.00000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بليز
1 CHF2.24266 BZD
5 CHF11.21330 BZD
10 CHF22.42660 BZD
20 CHF44.85320 BZD
50 CHF112.13300 BZD
100 CHF224.26600 BZD
250 CHF560.66500 BZD
500 CHF1121.33000 BZD
1000 CHF2242.66000 BZD
2000 CHF4485.32000 BZD
5000 CHF11213.30000 BZD
10000 CHF22426.60000 BZD