سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.693175 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.697725 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.692875 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.144%.