История обменного курса белизский доллар–канадские доллары

Обменный курс белизский доллар/канадские доллары сейчас составляет 0,685, отражая изменение в размере 0.175% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.624% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/канадские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,686, и минимумом, равным 0,681, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.168% увеличение стоимости.