سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 40.0367 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.507% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 40.366 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 40.0017 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.299%.