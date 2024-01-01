История обменного курса белизский доллар–албанские леки

Обменный курс белизский доллар/албанские леки сейчас составляет 46,067, отражая изменение в размере 0.375% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.253% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/албанские леки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 46,186, и минимумом, равным 45,811, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.261% уменьшение стоимости.