سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 1.14791 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.272% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 1.19 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.13955 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.531%.