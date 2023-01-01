بولا بوتسواني إلى روبية باكستانية

تحويل BWP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢١٬٤٦٧٫٧٠ pkr

1.00000 BWP = 21.46770 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:5 UTC
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BWP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064588.51161.435691.658750.957418.1892
1GBP1.1578111.2325102.4811.662271.920531.1084921.0599
1USD0.93940.811359183.14851.34871.558240.899417.0871
1INR0.0112980.009757950.012026710.01622040.01874040.01081680.205501

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Pakistani Rupee
1 BWP21.46770 PKR
5 BWP107.33850 PKR
10 BWP214.67700 PKR
20 BWP429.35400 PKR
50 BWP1073.38500 PKR
100 BWP2146.77000 PKR
250 BWP5366.92500 PKR
500 BWP10733.85000 PKR
1000 BWP21467.70000 PKR
2000 BWP42935.40000 PKR
5000 BWP107338.50000 PKR
10000 BWP214677.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Botswanan Pula
1 PKR0.04658 BWP
5 PKR0.23291 BWP
10 PKR0.46581 BWP
20 PKR0.93163 BWP
50 PKR2.32908 BWP
100 PKR4.65815 BWP
250 PKR11.64537 BWP
500 PKR23.29075 BWP
1000 PKR46.58150 BWP
2000 PKR93.16300 BWP
5000 PKR232.90750 BWP
10000 PKR465.81500 BWP