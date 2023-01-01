بولا بوتسواني إلى ليرة لبنانية

تحويل BWP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
1102450 lbp

1.00000 BWP = 1102.45000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:2 UTC
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BWP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.52771.436011.659830.9574518.1955
1GBP1.1576811.2325102.481.662331.921431.1084221.0632
1USD0.939250.811359183.1481.348751.558970.899217.0898
1INR0.01129590.009758010.012026710.01622110.01874930.01081450.205535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه لبناني
1 BWP1102.45000 LBP
5 BWP5512.25000 LBP
10 BWP11024.50000 LBP
20 BWP22049.00000 LBP
50 BWP55122.50000 LBP
100 BWP110245.00000 LBP
250 BWP275612.50000 LBP
500 BWP551225.00000 LBP
1000 BWP1102450.00000 LBP
2000 BWP2204900.00000 LBP
5000 BWP5512250.00000 LBP
10000 BWP11024500.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Botswanan Pula
1 LBP0.00091 BWP
5 LBP0.00454 BWP
10 LBP0.00907 BWP
20 LBP0.01814 BWP
50 LBP0.04535 BWP
100 LBP0.09071 BWP
250 LBP0.22677 BWP
500 LBP0.45353 BWP
1000 LBP0.90707 BWP
2000 LBP1.81414 BWP
5000 LBP4.53535 BWP
10000 LBP9.07070 BWP