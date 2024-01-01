Botsvana pulasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile BWP → LBP çevirin

1.000 bwp
6.510.610 lbp

1,000 BWP = 6.511 LBP

20:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Lübnan Lirası
1 BWP6.510,61000 LBP
5 BWP32.553,05000 LBP
10 BWP65.106,10000 LBP
20 BWP130.212,20000 LBP
50 BWP325.530,50000 LBP
100 BWP651.061,00000 LBP
250 BWP1.627.652,50000 LBP
500 BWP3.255.305,00000 LBP
1000 BWP6.510.610,00000 LBP
2000 BWP13.021.220,00000 LBP
5000 BWP32.553.050,00000 LBP
10000 BWP65.106.100,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Botsvana Pulası
1 LBP0,00015 BWP
5 LBP0,00077 BWP
10 LBP0,00154 BWP
20 LBP0,00307 BWP
50 LBP0,00768 BWP
100 LBP0,01536 BWP
250 LBP0,03840 BWP
500 LBP0,07680 BWP
1000 LBP0,15360 BWP
2000 LBP0,30719 BWP
5000 LBP0,76798 BWP
10000 LBP1,53595 BWP