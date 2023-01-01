بولا بوتسواني إلى دولار جامايكي

تحويل BWP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
11339.50 jmd

1.00000 BWP = 11.33950 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:1 UTC
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BWP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.54581.436071.660090.957618.2
1GBP1.1574711.23235102.4881.662191.921491.108421.0658
1USD0.939250.811458183.1651.34881.559210.899417.094
1INR0.01129360.00975720.012024310.01621840.01874840.01081460.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار جامايكي
1 BWP11.33950 JMD
5 BWP56.69750 JMD
10 BWP113.39500 JMD
20 BWP226.79000 JMD
50 BWP566.97500 JMD
100 BWP1133.95000 JMD
250 BWP2834.87500 JMD
500 BWP5669.75000 JMD
1000 BWP11339.50000 JMD
2000 BWP22679.00000 JMD
5000 BWP56697.50000 JMD
10000 BWP113395.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Botswanan Pula
1 JMD0.08819 BWP
5 JMD0.44094 BWP
10 JMD0.88188 BWP
20 JMD1.76375 BWP
50 JMD4.40938 BWP
100 JMD8.81876 BWP
250 JMD22.04690 BWP
500 JMD44.09380 BWP
1000 JMD88.18760 BWP
2000 JMD176.37520 BWP
5000 JMD440.93800 BWP
10000 JMD881.87600 BWP