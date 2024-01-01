Botsvana pulasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile BWP → JMD çevirin

1.000 bwp
11.228,20 jmd

1,000 BWP = 11,23 JMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Jamaika Doları
1 BWP11,22820 JMD
5 BWP56,14100 JMD
10 BWP112,28200 JMD
20 BWP224,56400 JMD
50 BWP561,41000 JMD
100 BWP1.122,82000 JMD
250 BWP2.807,05000 JMD
500 BWP5.614,10000 JMD
1000 BWP11.228,20000 JMD
2000 BWP22.456,40000 JMD
5000 BWP56.141,00000 JMD
10000 BWP112.282,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Botsvana Pulası
1 JMD0,08906 BWP
5 JMD0,44531 BWP
10 JMD0,89062 BWP
20 JMD1,78124 BWP
50 JMD4,45310 BWP
100 JMD8,90619 BWP
250 JMD22,26548 BWP
500 JMD44,53095 BWP
1000 JMD89,06190 BWP
2000 JMD178,12380 BWP
5000 JMD445,30950 BWP
10000 JMD890,61900 BWP