بولا بوتسواني إلى روبية إندونيسية

تحويل BWP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬١٢٧٬١٣٠ idr

1.00000 BWP = 1127.13000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:1 UTC
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BWP إلى IDR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.54581.436071.660090.957618.2
1GBP1.1574711.23235102.4881.662191.921491.108421.0658
1USD0.939250.811458183.1651.34881.559210.899417.094
1INR0.01129360.00975720.012024310.01621840.01874840.01081460.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الإندونيسية
1 BWP1127.13000 IDR
5 BWP5635.65000 IDR
10 BWP11271.30000 IDR
20 BWP22542.60000 IDR
50 BWP56356.50000 IDR
100 BWP112713.00000 IDR
250 BWP281782.50000 IDR
500 BWP563565.00000 IDR
1000 BWP1127130.00000 IDR
2000 BWP2254260.00000 IDR
5000 BWP5635650.00000 IDR
10000 BWP11271300.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Botswanan Pula
1 IDR0.00089 BWP
5 IDR0.00444 BWP
10 IDR0.00887 BWP
20 IDR0.01774 BWP
50 IDR0.04436 BWP
100 IDR0.08872 BWP
250 IDR0.22180 BWP
500 IDR0.44360 BWP
1000 IDR0.88721 BWP
2000 IDR1.77441 BWP
5000 IDR4.43603 BWP
10000 IDR8.87206 BWP