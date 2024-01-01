Botsvana pulasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile BWP → IDR çevirin

1.000 bwp
1.151.930 idr

1,000 BWP = 1.152 IDR

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Endonezya Rupisi
1 BWP1.151,93000 IDR
5 BWP5.759,65000 IDR
10 BWP11.519,30000 IDR
20 BWP23.038,60000 IDR
50 BWP57.596,50000 IDR
100 BWP115.193,00000 IDR
250 BWP287.982,50000 IDR
500 BWP575.965,00000 IDR
1000 BWP1.151.930,00000 IDR
2000 BWP2.303.860,00000 IDR
5000 BWP5.759.650,00000 IDR
10000 BWP11.519.300,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Botsvana Pulası
1 IDR0,00087 BWP
5 IDR0,00434 BWP
10 IDR0,00868 BWP
20 IDR0,01736 BWP
50 IDR0,04341 BWP
100 IDR0,08681 BWP
250 IDR0,21703 BWP
500 IDR0,43405 BWP
1000 IDR0,86811 BWP
2000 IDR1,73621 BWP
5000 IDR4,34054 BWP
10000 IDR8,68107 BWP