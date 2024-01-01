Ботсванские пулы в индонезийские рупии

Сконвертируйте BWP в IDR по реальному обменному курсу

1 000 bwp
1 200 940 idr

P1,000 BWP = Rp1 201 IDR

Среднерыночный курс в 02:45
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1 BWP в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 217,30001 217,3000
Низкий1 196,58001 164,7000
В среднем1 203,81901 190,9551
Изменить-0.76%2.33%
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Соотношение 1 BWP к IDR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к IDR составил 1 217,3000, а минимальный — 1 196,5800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 203,8190. Изменение курса BWP к IDR в процентном соотношении составило -0.76.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к IDR составил 1 217,3000, а минимальный — 1 164,7000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 190,9551. Изменение курса BWP к IDR в процентном соотношении составило 2.33.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2830,9181,3441,371,6580,7731,491
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4931,8050,8421,624
1 SGD0,74413,60,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Индонезийская рупия
1 BWP1 200,94000 IDR
5 BWP6 004,70000 IDR
10 BWP12 009,40000 IDR
20 BWP24 018,80000 IDR
50 BWP60 047,00000 IDR
100 BWP120 094,00000 IDR
250 BWP300 235,00000 IDR
500 BWP600 470,00000 IDR
1000 BWP1 200 940,00000 IDR
2000 BWP2 401 880,00000 IDR
5000 BWP6 004 700,00000 IDR
10000 BWP12 009 400,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Ботсванская пула
1 IDR0,00083 BWP
5 IDR0,00416 BWP
10 IDR0,00833 BWP
20 IDR0,01665 BWP
50 IDR0,04163 BWP
100 IDR0,08327 BWP
250 IDR0,20817 BWP
500 IDR0,41634 BWP
1000 IDR0,83268 BWP
2000 IDR1,66536 BWP
5000 IDR4,16341 BWP
10000 IDR8,32682 BWP