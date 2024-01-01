10 индонезийских рупий в ботсванские пулы

Сконвертируйте IDR в BWP по реальному обменному курсу

10 idr
0,01 bwp

Rp1,000 IDR = P0,0008364 BWP

Среднерыночный курс в 10:28
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1 IDR в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00080,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0008
Изменить1.22%-1.84%
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Соотношение 1 IDR к BWP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BWP составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса IDR к BWP в процентном соотношении составило 1.22.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BWP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса IDR к BWP в процентном соотношении составило -1.84.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6610,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,06911,4641,6261,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2060,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Ботсванская пула
1 IDR0,00084 BWP
5 IDR0,00418 BWP
10 IDR0,00836 BWP
20 IDR0,01673 BWP
50 IDR0,04182 BWP
100 IDR0,08364 BWP
250 IDR0,20909 BWP
500 IDR0,41819 BWP
1000 IDR0,83638 BWP
2000 IDR1,67276 BWP
5000 IDR4,18189 BWP
10000 IDR8,36378 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Индонезийская рупия
1 BWP1 195,63000 IDR
5 BWP5 978,15000 IDR
10 BWP11 956,30000 IDR
20 BWP23 912,60000 IDR
50 BWP59 781,50000 IDR
100 BWP119 563,00000 IDR
250 BWP298 907,50000 IDR
500 BWP597 815,00000 IDR
1000 BWP1 195 630,00000 IDR
2000 BWP2 391 260,00000 IDR
5000 BWP5 978 150,00000 IDR
10000 BWP11 956 300,00000 IDR