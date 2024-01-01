История обменного курса ботсванская пула–индонезийские рупии

Обменный курс ботсванская пула/индонезийские рупии сейчас составляет 1 200,940, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.145% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 202,980, и минимумом, равным 1 191,400, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.