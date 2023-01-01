بولا بوتسواني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BWP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٨٬٠٤٤٫٦٨ bdt

1.00000 BWP = 8.04468 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 6:56 UTC
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BWP إلى BDT مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065488.57791.437281.660540.957818.2051
1GBP1.1575411.23315102.5251.663581.921991.1086921.0716
1USD0.93860.810931183.14051.349051.55860.89917.0876
1INR0.01128950.009753750.012027810.01622610.01874660.0108130.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Bangladeshi Taka
1 BWP8.04468 BDT
5 BWP40.22340 BDT
10 BWP80.44680 BDT
20 BWP160.89360 BDT
50 BWP402.23400 BDT
100 BWP804.46800 BDT
250 BWP2011.17000 BDT
500 BWP4022.34000 BDT
1000 BWP8044.68000 BDT
2000 BWP16089.36000 BDT
5000 BWP40223.40000 BDT
10000 BWP80446.80000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Botswanan Pula
1 BDT0.12431 BWP
5 BDT0.62153 BWP
10 BDT1.24306 BWP
20 BDT2.48612 BWP
50 BDT6.21530 BWP
100 BDT12.43060 BWP
250 BDT31.07650 BWP
500 BDT62.15300 BWP
1000 BDT124.30600 BWP
2000 BDT248.61200 BWP
5000 BDT621.53000 BWP
10000 BDT1243.06000 BWP