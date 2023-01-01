نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

تحويل BTN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬١٥٩٫٣٥ rub

1.00000 BTN = 1.15935 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل الروسي
1 BTN1.15935 RUB
5 BTN5.79675 RUB
10 BTN11.59350 RUB
20 BTN23.18700 RUB
50 BTN57.96750 RUB
100 BTN115.93500 RUB
250 BTN289.83750 RUB
500 BTN579.67500 RUB
1000 BTN1159.35000 RUB
2000 BTN2318.70000 RUB
5000 BTN5796.75000 RUB
10000 BTN11593.50000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / نغولتروم بوتاني
1 RUB0.86255 BTN
5 RUB4.31275 BTN
10 RUB8.62550 BTN
20 RUB17.25100 BTN
50 RUB43.12750 BTN
100 RUB86.25500 BTN
250 RUB215.63750 BTN
500 RUB431.27500 BTN
1000 RUB862.55000 BTN
2000 RUB1725.10000 BTN
5000 RUB4312.75000 BTN
10000 RUB8625.50000 BTN