Bhutan ngultrumundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile BTN → RUB çevirin

1.000 btn
1.115,94 rub

1,000 BTN = 1,116 RUB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

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Bhutan ngultrumundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Rus Rublesi
1 BTN1,11594 RUB
5 BTN5,57970 RUB
10 BTN11,15940 RUB
20 BTN22,31880 RUB
50 BTN55,79700 RUB
100 BTN111,59400 RUB
250 BTN278,98500 RUB
500 BTN557,97000 RUB
1000 BTN1.115,94000 RUB
2000 BTN2.231,88000 RUB
5000 BTN5.579,70000 RUB
10000 BTN11.159,40000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bhutan Ngultrumu
1 RUB0,89611 BTN
5 RUB4,48055 BTN
10 RUB8,96109 BTN
20 RUB17,92218 BTN
50 RUB44,80545 BTN
100 RUB89,61090 BTN
250 RUB224,02725 BTN
500 RUB448,05450 BTN
1000 RUB896,10900 BTN
2000 RUB1.792,21800 BTN
5000 RUB4.480,54500 BTN
10000 RUB8.961,09000 BTN