10 Rus rublesinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RUB → BTN çevirin

10 rub
9,78 btn

1,000руб RUB = 0,9785Nu. BTN

02:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,98460,9987
Düşük0,93770,9011
Ortalama0,95610,9404
Değişim3.72%7.34%
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1 RUB → BTN istatistikleri

RUB → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9846, en düşük 0,9377 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9561 oldu. RUB → BTN kurundaki değişiklik 3.72 değerindeydi.

RUB → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9987, en düşük 0,9011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9404 oldu. RUB → BTN kurundaki değişiklik 7.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2340,7871,541,33783,747
1 EUR1,07911,4977,8030,8481,6611,44290,334
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,343
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bhutan Ngultrumu
1 RUB0,97848 BTN
5 RUB4,89238 BTN
10 RUB9,78476 BTN
20 RUB19,56952 BTN
50 RUB48,92380 BTN
100 RUB97,84760 BTN
250 RUB244,61900 BTN
500 RUB489,23800 BTN
1000 RUB978,47600 BTN
2000 RUB1.956,95200 BTN
5000 RUB4.892,38000 BTN
10000 RUB9.784,76000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Rus Rublesi
1 BTN1,02200 RUB
5 BTN5,11000 RUB
10 BTN10,22000 RUB
20 BTN20,44000 RUB
50 BTN51,10000 RUB
100 BTN102,20000 RUB
250 BTN255,50000 RUB
500 BTN511,00000 RUB
1000 BTN1.022,00000 RUB
2000 BTN2.044,00000 RUB
5000 BTN5.110,00000 RUB
10000 BTN10.220,00000 RUB