دولار بهامي إلى روبية سريلانكي

تحويل BSD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bsd
324500 lkr

1.00000 BSD = 324.50000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:32 UTC
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BSD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064288.48821.436511.660480.957618.2157
1GBP1.1573411.2317102.4161.662611.921831.1082721.0828
1USD0.93970.811886183.151.349851.560310.899817.1168
1INR0.01130090.009764110.012026510.01623390.0187650.01082140.205854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار البهامي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / روبية سريلانكية
1 BSD324.50000 LKR
5 BSD1622.50000 LKR
10 BSD3245.00000 LKR
20 BSD6490.00000 LKR
50 BSD16225.00000 LKR
100 BSD32450.00000 LKR
250 BSD81125.00000 LKR
500 BSD162250.00000 LKR
1000 BSD324500.00000 LKR
2000 BSD649000.00000 LKR
5000 BSD1622500.00000 LKR
10000 BSD3245000.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار البهامي
1 LKR0.00308 BSD
5 LKR0.01541 BSD
10 LKR0.03082 BSD
20 LKR0.06163 BSD
50 LKR0.15408 BSD
100 LKR0.30817 BSD
250 LKR0.77041 BSD
500 LKR1.54083 BSD
1000 LKR3.08166 BSD
2000 LKR6.16332 BSD
5000 LKR15.40830 BSD
10000 LKR30.81660 BSD