دولار برمودي إلى روبية موريشية

تحويل BMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٤٤٬٩٥٠ mur

1.00000 BMD = 44.95000 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:33 UTC
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BMD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37151.434931.659770.9571518.2148
1GBP1.1583511.23195102.3691.662211.922671.1087121.0999
1USD0.94030.811721183.0951.349251.560670.917.1272
1INR0.01131590.009768590.012034410.01623740.01878180.0108310.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Mauritian Rupee
1 BMD44.95000 MUR
5 BMD224.75000 MUR
10 BMD449.50000 MUR
20 BMD899.00000 MUR
50 BMD2247.50000 MUR
100 BMD4495.00000 MUR
250 BMD11237.50000 MUR
500 BMD22475.00000 MUR
1000 BMD44950.00000 MUR
2000 BMD89900.00000 MUR
5000 BMD224750.00000 MUR
10000 BMD449500.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bermudan Dollar
1 MUR0.02225 BMD
5 MUR0.11123 BMD
10 MUR0.22247 BMD
20 MUR0.44494 BMD
50 MUR1.11234 BMD
100 MUR2.22469 BMD
250 MUR5.56173 BMD
500 MUR11.12345 BMD
1000 MUR22.24690 BMD
2000 MUR44.49380 BMD
5000 MUR111.23450 BMD
10000 MUR222.46900 BMD