دولار برمودي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٣٦٬٨٢٥ isk

1.00000 BMD = 136.82500 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:30 UTC
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BMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.38781.434961.65980.957218.2159
1GBP1.1584811.2321102.3911.662291.922751.108921.1017
1USD0.94020.811622183.10251.349151.560550.917.1266
1INR0.01131380.009766520.012033310.01623480.01877860.010830.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Icelandic Króna
1 BMD136.82500 ISK
5 BMD684.12500 ISK
10 BMD1368.25000 ISK
20 BMD2736.50000 ISK
50 BMD6841.25000 ISK
100 BMD13682.50000 ISK
250 BMD34206.25000 ISK
500 BMD68412.50000 ISK
1000 BMD136825.00000 ISK
2000 BMD273650.00000 ISK
5000 BMD684125.00000 ISK
10000 BMD1368250.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bermudan Dollar
1 ISK0.00731 BMD
5 ISK0.03654 BMD
10 ISK0.07309 BMD
20 ISK0.14617 BMD
50 ISK0.36543 BMD
100 ISK0.73086 BMD
250 ISK1.82715 BMD
500 ISK3.65430 BMD
1000 ISK7.30861 BMD
2000 ISK14.61722 BMD
5000 ISK36.54305 BMD
10000 ISK73.08610 BMD