Bermuda dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BMD → ISK çevirin

1.000 bmd
141.620 isk

1,000 BMD = 141,6 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11,37783,6090,941,6841,36218,8620,803
1 CAD0,726160,7030,6821,2230,98813,6940,583
1 INR0,0120,01610,0110,020,0160,2260,01
1 EUR1,0641,46688,96911,7921,44920,0710,855

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Bermuda dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

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BMD → NZD

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BMD → ZAR

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Çevrim kurları Bermuda Doları / İzlanda Kronu
1 BMD141,62000 ISK
5 BMD708,10000 ISK
10 BMD1.416,20000 ISK
20 BMD2.832,40000 ISK
50 BMD7.081,00000 ISK
100 BMD14.162,00000 ISK
250 BMD35.405,00000 ISK
500 BMD70.810,00000 ISK
1000 BMD141.620,00000 ISK
2000 BMD283.240,00000 ISK
5000 BMD708.100,00000 ISK
10000 BMD1.416.200,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bermuda Doları
1 ISK0,00706 BMD
5 ISK0,03531 BMD
10 ISK0,07061 BMD
20 ISK0,14122 BMD
50 ISK0,35306 BMD
100 ISK0,70612 BMD
250 ISK1,76529 BMD
500 ISK3,53058 BMD
1000 ISK7,06115 BMD
2000 ISK14,12230 BMD
5000 ISK35,30575 BMD
10000 ISK70,61150 BMD