دولار برمودي إلى فورنت مجري

تحويل BMD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٦١٬٧٥٧ huf

1.00000 BMD = 361.75700 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:30 UTC
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BMD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.38781.434961.65980.957218.2159
1GBP1.1584811.2321102.3911.662291.922751.108921.1017
1USD0.94020.811622183.10251.349151.560550.917.1266
1INR0.01131380.009766520.012033310.01623480.01877860.010830.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Hungarian Forint
1 BMD361.75700 HUF
5 BMD1808.78500 HUF
10 BMD3617.57000 HUF
20 BMD7235.14000 HUF
50 BMD18087.85000 HUF
100 BMD36175.70000 HUF
250 BMD90439.25000 HUF
500 BMD180878.50000 HUF
1000 BMD361757.00000 HUF
2000 BMD723514.00000 HUF
5000 BMD1808785.00000 HUF
10000 BMD3617570.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bermudan Dollar
2000 HUF5.52856 BMD
5000 HUF13.82140 BMD
10000 HUF27.64280 BMD
15000 HUF41.46420 BMD
20000 HUF55.28560 BMD
30000 HUF82.92840 BMD
40000 HUF110.57120 BMD
50000 HUF138.21400 BMD
60000 HUF165.85680 BMD
100000 HUF276.42800 BMD
150000 HUF414.64200 BMD
200000 HUF552.85600 BMD