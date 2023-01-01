دينار بحريني إلى دينار كويتي

تحويل BHD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٨١٩٫٧٥٢ kwd

1.00000 BHD = 0.81975 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:16 UTC
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BHD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.063688.36121.434581.659670.9571518.2155
1GBP1.1585511.23225102.3721.662061.922841.108921.1039
1USD0.94020.811524183.07751.34881.560430.8998517.1263
1INR0.01131720.009768270.01203710.01623540.01878280.01083150.206148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Kuwaiti Dinar
1 BHD0.81975 KWD
5 BHD4.09876 KWD
10 BHD8.19752 KWD
20 BHD16.39504 KWD
50 BHD40.98760 KWD
100 BHD81.97520 KWD
250 BHD204.93800 KWD
500 BHD409.87600 KWD
1000 BHD819.75200 KWD
2000 BHD1639.50400 KWD
5000 BHD4098.76000 KWD
10000 BHD8197.52000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bahraini Dinar
1 KWD1.21988 BHD
5 KWD6.09940 BHD
10 KWD12.19880 BHD
20 KWD24.39760 BHD
50 KWD60.99400 BHD
100 KWD121.98800 BHD
250 KWD304.97000 BHD
500 KWD609.94000 BHD
1000 KWD1219.88000 BHD
2000 KWD2439.76000 BHD
5000 KWD6099.40000 BHD
10000 KWD12198.80000 BHD