Bahreyn dinarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BHD → KWD çevirin

1.000 bhd
817,507 kwd

1,000 BHD = 0,8175 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 BHD0,81751 KWD
5 BHD4,08754 KWD
10 BHD8,17507 KWD
20 BHD16,35014 KWD
50 BHD40,87535 KWD
100 BHD81,75070 KWD
250 BHD204,37675 KWD
500 BHD408,75350 KWD
1000 BHD817,50700 KWD
2000 BHD1.635,01400 KWD
5000 BHD4.087,53500 KWD
10000 BHD8.175,07000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 KWD1,22323 BHD
5 KWD6,11615 BHD
10 KWD12,23230 BHD
20 KWD24,46460 BHD
50 KWD61,16150 BHD
100 KWD122,32300 BHD
250 KWD305,80750 BHD
500 KWD611,61500 BHD
1000 KWD1.223,23000 BHD
2000 KWD2.446,46000 BHD
5000 KWD6.116,15000 BHD
10000 KWD12.232,30000 BHD