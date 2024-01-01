50 Kuveyt dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → BHD çevirin

1,000ك KWD = 1,226.د.ب BHD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → BHD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BHD
1 KWD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,23121,2361
Düşük1,22481,2248
Ortalama1,22901,2319
Değişim-0.35%-0.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → BHD istatistikleri

KWD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2312, en düşük 1,2248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2290 oldu. KWD → BHD kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

KWD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2361, en düşük 1,2248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2319 oldu. KWD → BHD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 KWD1,22579 BHD
5 KWD6,12895 BHD
10 KWD12,25790 BHD
20 KWD24,51580 BHD
50 KWD61,28950 BHD
100 KWD122,57900 BHD
250 KWD306,44750 BHD
500 KWD612,89500 BHD
1000 KWD1.225,79000 BHD
2000 KWD2.451,58000 BHD
5000 KWD6.128,95000 BHD
10000 KWD12.257,90000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 BHD0,81580 KWD
5 BHD4,07900 KWD
10 BHD8,15800 KWD
20 BHD16,31600 KWD
50 BHD40,79000 KWD
100 BHD81,58000 KWD
250 BHD203,95000 KWD
500 BHD407,90000 KWD
1000 BHD815,80000 KWD
2000 BHD1.631,60000 KWD
5000 BHD4.079,00000 KWD
10000 BHD8.158,00000 KWD