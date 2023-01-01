5000 دينار بحريني إلى دينار كويتي

تحويل BHD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5000 bhd
4092.470 kwd

1.00000 BHD = 0.81849 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Kuwaiti Dinar
1 BHD0.81849 KWD
5 BHD4.09247 KWD
10 BHD8.18494 KWD
20 BHD16.36988 KWD
50 BHD40.92470 KWD
100 BHD81.84940 KWD
250 BHD204.62350 KWD
500 BHD409.24700 KWD
1000 BHD818.49400 KWD
2000 BHD1636.98800 KWD
5000 BHD4092.47000 KWD
10000 BHD8184.94000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bahraini Dinar
1 KWD1.22176 BHD
5 KWD6.10880 BHD
10 KWD12.21760 BHD
20 KWD24.43520 BHD
50 KWD61.08800 BHD
100 KWD122.17600 BHD
250 KWD305.44000 BHD
500 KWD610.88000 BHD
1000 KWD1221.76000 BHD
2000 KWD2443.52000 BHD
5000 KWD6108.80000 BHD
10000 KWD12217.60000 BHD